Pulisic apre, Hutchinson chiude. Il Milan si rialza dopo il brutto ko europeo e infila la seconda vittoria di fila in A dopo quella sull'Atalanta, in una settimana fondamentale che porterà al derby di sabato prossimo (passando per l'infrasettimanale col Bologna). Tanti giocatori ko per Amorim, che però trova le reti di Pulisic su assist di Modric nel primo tempo e il bis di Hutchinson nella ripresa. Aggancio alla Roma a quota 18. Per l'Udinese è il sesto ko consecutivo

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