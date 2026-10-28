Cristian Chivu ha parlato in diretta a Sky prima della partita spiegando le sue scelte: "Stankovic? E' un giocatore dell'Inter, scelto per la sua crescita e quel che ha fatto da protagonista negli anni scorsi. Ci fidiamo di lui e delle sue qualità". Sul Venezia: "Con Nicola ha più compattezza e più ripartenze, è pericoloso in transizione: due giornate fa ha battuto qui il Napoli... ". Infine, parlando del calendario fitto di impegni (e della difficoltà di fare le scelte, con Thuram che non si tocca): "Chi sta bene gioca. Non ci permettiamo di sottovalutare le partite, stasera si pensa al Venezia e poi avremo tempo per pensare alle altre, a partire dal derby"