65' - Chivu non è soddisfatto nemmeno della partita di Bonny. Entra Pio Esposito al suo posto
Venezia-Inter, il risultato in diretta LIVE
L’Inter a Venezia per la 9^ di A. Alla mezz'ora sblocca Lauberbach, ma la sua rete è annullata dal Var per fuorigioco. Poco dopo il tedesco prende la traversa, dopo una deviazione determinante di Provedel. Nella ripresa Busio spreca un'occasione clamorosa. Dura un tempo la sfida tra i fratelli Stankovic, con Aleksandar (alla prima da titolare nell'Inter) sostituito all'intervallo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
LIVE: MILAN-BOLOGNA - PARMA-UDINESE
Busio si divora il vantaggio!
66' - Adams detta il passaggio in profondità, riceve sulla destra, guarda in mezzo e serve Busio davanti alla porta. Girata di prima col destro alta sopra alla traversa da ottima posizione
61' - Busio per Perez nel Venezia
60' - L'Inter ha schacciato il Venezia nella propria metacampo e preme: la squadra di Nicola (che ordina ai suoi di alzarsi) cerca la ripartenza
56' - Barella entra dritto su Sohm: giallo
51' - Thuram parte dalla fascia sinistra, sterza verso il centro per entrare in area e tira di destro, ma debolmente
50' - Gran controllo in area di Thuram che al momento di mettere in mezzo è chiuso bene da Halhal in angolo
Triplo cambio per Chivu (non contento del centrocampo)
Chivu cambia, insoddisfatto di come il centrocampo nerazzurro nel primo tempo abbia servito (poco) Diouf. Entrano Barella, Calhanoglu e Akanji. Fuori Stankovic, Sucic e Bisseck
Cosa è successo nel primo tempo
Niente gol ma non sono mancate le occasioni. Le più nitide per il Venezia, che si è visto annullare un gol per fuorigioco (rivisto al Var) e ha colpito una traversa. In entrambi i casi con Lauberbach, schierato a sorpresa da Nicola. Per l'Inter un paio di palloni messi al centro da Thuram e Diouf dopo essere arrivati sul fondo, ma a centroarea nessuno ha saputo approfittarne
Non si sblocca Venezia-Inter: 0-0 dopo il primo tempo
42' - Diouf lavora bene a destra, arriva alla linea di fondo e mette al centro: nessuno dei suoi compagni arriva però alla deviazione
Traversa di Lauberbach!
36' - Grande azione di Helgason che da sinistra mette in mezzo, girata immediata col mancino di Lauberbach a centroarea e Provedel in controtempo ci arriva con una gamba, deviando sulla traversa
Bonny spreca
35' - Bonny, contrastato da un avversario, va troppo morbido sul pallone che Thuram, dalla linea di fondo a destra, aveva messo in mezzo, davanti alla porta. Stankovic si ritrova il pallone addosso. Grande occasione sprecata dall'Inter
Gol annullato a Lauberbach
29' - Lauberbach segna ma il suo gol è annullato per fuorigioco. L'attaccante tedesco aveva insaccato con un tap-in dopo una grande parata di Provedel su una punizione di Perez deviata dalla barriera e che aveva costretto il portiere nerazzurro a tornare sui suoi passi.
28' - Adams riparte velocissimo nel corridoio centrale, puntando Bastoni. Poi si sposta la palla e il centrale dell'Inter lo mette giù: giallo
26' - Adams dal limite cerca il destro, Provedel si allunga alla sua destra e devia con uno schiaffo alla palla decisivo
25' - Sugli sviluppi di un corner Bastoni da sinistra mette un tirocross al centro: la palla attraversa tutta l'area ma nessuno riesce a deviarla
23' - Uscita bassa provvidenziale di Stankovic, che sbarra la strada a Bonny al limite dell'area piccola
13' - Ripartenza dell'Inter grazie a uno strappo di Thuram, che fugge a sinistra e cambia gioco: Zielinski appoggia per Dimarco che di sinistro cerca l'incrocio alla destra di Stankovic ma non inquadra
Adams impreciso di testa
7' - Hainaut da destra crossa benissimo al centro, dove Adams impatta di testa ma non al meglio, sprecando una possibile occasione. Palla fuori di poco
Dejan Stankovic (naturalmente) in tribuna
Ovviamente non poteva mancare in tribuna Dejan Stankovic, pescato dalle telecamere mentre assiste emozionato alla sfida tra i due figli
3' - Bella azione dell'Inter: Thuram di tacco sulla trequarti innesca Diouf che tocca profondo per Bonny in area, anticipato dall'uscita di Stankovic
1' - Mazzocchi partendo da sinistra si accentra, con Diouf troppo morbido nella marcatura. Il tiro dell'esterno del Venezia però finisce lontanissimo dal palo alla destra di Provedel
L'arbitro Luca Pairetto dà il via
Squadre pronte all'ingresso in campo, rivediamo le formazioni
- VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. All. Nicola
- INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
Pio Esposito non al 100%
Thuram in questo momento non si tocca, ma Pio Esposito (che avrebbe dovuto farlo rifiatare) non al meglio: nei giorni scorsi un po' di febbre per lui, ieri si è allenato ma l'altroieri non era al 100% ed è stato valutato fino all'ultimo. Anche per questo motivo Chivu ha preferito confermare Thuram
Zenga: "Con quel centrocampo l'Inter può fare le rotazioni che vuole"
In attesa della diretta di Venezia-Inter (su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K), su Sky Sport 24 il prepartita con i commenti in studio. Walter Zenga: "L'Inter può fare le rotazioni che vuole con i centrocampisti che ha. La scelta di Carlos Augusto nei 3 dietro permette di non toccare Dimarco senza rinunciare a un giocatore che in questo momento sta benissimo. Poi Bastoni centrale personalmente non mi piace... "
L'abbraccio tra i fratelli Stankovic prima della partita
Negli spogliatoi i due fratelli Aleksandar e Filip si sono incrociati e abbracciati. Sarà orgoglioso papà Dejan, che all'Inter giocava con i nomi di quelli che all'epoca erano i suoi bambini scritti sugli scarpini
Stasera in campo anche il Milan
Nona giornata di A, turno infrasettimanale. In contemporanea con l'Inter, alle 18.30, gioca anche il Milan, che a San Siro ospita il Bologna. Stesso orario per Parma-Udinese. Alle 20.45 invece scendono in campo Juve (in casa del Genoa) e Napoli (ospite del Monza)
Domani la presentazione del nuovo stadio di Inter e Milan
A proposito di San Siro, quello sognato anche dai fratelli Stankovic. Come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan? Giovedì 29 ottobre è il giorno della presentazione del progetto del nuovo stadio delle due milanesi, nelle mani degli studi Foster + Partners e MANICA. Appuntamento alle 16.30 al Castello Sforzesco, altro simbolo cittadino, ma cosa sappiamo già di quello che verrà svelato?
Come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan: cosa sappiamo fin quiVai al contenuto
Dalla casa davanti a San Siro alla sfida in famiglia
Filip e Aleksandar Stankovic sono cresciuti in una casa davanti allo stadio di San Siro, sognando un giorno di poter replicare le gesta di papà Dejan. Entrambi sono riusciti a giocare al Meazza, anche se con percorsi diversi, pur condividendo il percorso nel settore giovanile nerazzurro. Filip, infatti, non è mai riuscito a giocare a San Siro con la maglia dell'Inter, ma ci ha giocato da avversario difendendo i pali del Venezia. Aleksandar, invece, ha esordito in nerazzurro sia in Serie A che in Champions League, anche se non dal 1'... prima di stasera, quando lo farà con la maglia numero 5 che fu del papà
Fratelli contro, i precedenti più famosi
Sarà quindi la partita dei fratelli Stankovic, con Aleksandar che fa il suo esordio da titolare con la maglia nerazzurra numero 5 che fu di suo padre; dall'altra Filip, dal 2024 uno dei pilastri del Venezia. Il loro sarà solo l'ultimo derby tra fratelli: ecco i più famosi
Stankovic vs Stankovic: gli altri precedenti di fratelli controVai al contenuto
Nicola a Sky: "Sfida tra gli Stankovic? Noi contenti del nostro"
Anche Davide Nicola ha parlato a Sky prima del match: "I cambi? Devo cercare di portare tutti allo stesso livello, ci sono tre partite in una settimana. Credo nell'organizzazione, nel lavoro e nella capacità di un gruppo di non darsi mai per vinto". Sulla sfida tra i fratelli Stankovic: "La famiglia in primis sarà orgogliosa, noi siamo contenti del nostro Stankovic... "
Chivu a Sky: "Thuram? Chi sta bene gioca. Mi fido di Stankovic"
Cristian Chivu ha parlato in diretta a Sky prima della partita spiegando le sue scelte: "Stankovic? E' un giocatore dell'Inter, scelto per la sua crescita e quel che ha fatto da protagonista negli anni scorsi. Ci fidiamo di lui e delle sue qualità". Sul Venezia: "Con Nicola ha più compattezza e più ripartenze, è pericoloso in transizione: due giornate fa ha battuto qui il Napoli... ". Infine, parlando del calendario fitto di impegni (e della difficoltà di fare le scelte, con Thuram che non si tocca): "Chi sta bene gioca. Non ci permettiamo di sottovalutare le partite, stasera si pensa al Venezia e poi avremo tempo per pensare alle altre, a partire dal derby"
Calendario Inter: le prossime 4 partite tutte su Sky
Si parte stasera con la trasferta sul campo del Venezia, sulla carta la partita più semplice. Poi il calendario dei nerazzurri prevede tre gare tostissime in poco più di una settimana: si inizia con il derby, il 31 ottobre alle 20.45. Martedì 3 novembre alle 21 c’è la Champions, in trasferta contro il Feyenoord, gara da vincere per dare continuità alla vittoria con lo Shakhtar in un cammino che non ammette altri passi falsi. Per finire, domenica 8 novembre alle 18, c’è il Como. Quattro partite tutte visibili in diretta su Sky
Inter, Thuram imprescindibile. Stankovic dal 1'
Chivu deve necessariamente pensare anche ai prossimi impegni, in particolare al derby di sabato 31 ottobre (in diretta su Sky). Tante rotazioni, dunque, ma Thuram in questo momento è imprescindibile per l’Inter, e gioca in attacco con Bonny (parte dalla panchina Pio Esposito). A centrocampo c’è Aleksandar Stankovic titolare per dar vita alla sfida con il fratello Filip. Con lui Sucic e Zielinski, mentre riposano Calhanoglu e Barella. Sulle fasce: a destra confermato Diouf, a sinistra torna titolare Dimarco, con Carlos Augusto che arretra nei tre di difesa assieme a Bastoni (proposto come centrale) e Bisseck (riposa Akanji).
- INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
Venezia, le scelte di Nicola: novità in attacco
Tre cambi per Nicola rispetto alla sconfitta contro il Genoa: sulla fascia sinistra Mazzocchi prende il posto di Haps, in mezzo c'è Helgason (fuori Basic) mentre la grande novità è Lauberbach in attacco (con Adams, al posto di Yeboah). Confermata la linea a 3 davanti a Filip Stankovic, con Halhal, Matias Moreno e l’ex Juan Jesus.
- VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. All. Nicola
L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite contro il Venezia in Serie A e solo una volta è arrivata a cinque successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: tra novembre 1962 e gennaio 1999.
L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro squadre neopromosse in Serie A senza subire gol, con un parziale complessivo di 11-0. Solo una volta i nerazzurri hanno fatto meglio in casa di avversarie neopromosse nella competizione, centrando sei successi consecutivi con annesso clean sheet tra novembre 2011 e marzo 2014.
Dopo l'1-0 contro il Napoli, il Venezia potrebbe vincere due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal gennaio 2000 (due di fila con Luciano Spalletti in panchina); l'ultima volta che i veneti hanno conquistato invece due successi di fila davanti ai propri tifosi senza subire reti nella competizione risale al gennaio 1967 (2-0 v Lecco e 1-0 v SPAL).
L'Inter ha guadagnato 22 punti in otto partite in questo campionato; in caso di successo in questo match i nerazzurri salirebbero a quota 25 così da ottenere il loro record di punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
L'Inter è rimasta imbattuta in 47 delle ultime 48 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (40 vittorie, 7 pareggi), vincendo tutte le otto più recenti - l'unica sconfitta dei nerazzurri nel periodo contro queste formazioni risale al 15 aprile 2023 contro il Monza (0-1).
L'Inter non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 10 trasferte di Serie A (5 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta) e, dopo il 3-1 contro il Bologna, potrebbe collezionare due successi esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal periodo tra novembre 2025 e febbraio 2026 (nove di fila).
L'Inter è la squadra cha ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio nei Big-5 campionati europei 2026/27: ben 13, almeno cinque più di qualsiasi altra - record considerando le prime otto giornate in una singola stagione di Serie A negli ultimi 20 anni.
Solo Marco Carnesecchi (37) ha effettuato più parate di Filip Stankovic (36) tra i portieri del campionato in corso; nello specifico, l'estremo difensore del Venezia è quello che ha compiuto più parate su tiri avversari tentati dall'interno dell'area di rigore (26).
Marcus Thuram ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime sei presenze in Serie A (cinque reti e due assist nel parziale); il francese potrebbe essere coinvolto attivamente in rete per sette presenze di fila per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei (a quota sei match consecutivi anche tra aprile e maggio scorsi).
Piotr Zielinski (2 gol+2 assist) è uno dei quattro centrocampisti che hanno segnato più di una rete e fornito più di un assist in questo campionato (assieme a Adrien Rabiot, Nico Paz e Romano Schmid); tra questi, inoltre, il polacco è quello ad esserci riuscito disputando meno minuti nel torneo in corso (443').