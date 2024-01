Consigli l'ha rifatto di nuovo. Parando il rigore a Bonaventura in Sassuolo-Fiorentina, il portiere neroverde si conferma saldamente al comando della classifica dei giocatori in attività che hanno respinto più tiri dal dischetto in Serie A. Inoltre, Consigli si avvicina al secondo posto della classifica all-time detenuto da Pagliuca con 24 (primo Handanovic a 25) e stacca Costil al primo posto della graduatoria dei portieri in attività tra i primi 5 campionati europei

