11. CELTIC (9 titoli consecutivi - serie aperta): dall'Ungheria alla Scozia, dove il Celtic ha approfittato delle difficoltà degli storici rivali cittadini dei Rangers per prendersi gli ultimi 9 campionati: una striscia aperta dalla stagione 2011-2012. Per via del coronavirus e dello stop anticipato del torneo scozzese il titolo 2020 è stato festeggiato da casa, senza scendere in campo