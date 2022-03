1/13 ©LaPresse

BERARDI SHOW - A inizio partita era stato premiato per le sue 300 presenze in maglia neroverde nei campionati (di A o B). Poi scende in campo, segna due gol decisivi per la vittoria e timbra le reti numero 99 e 100 personale nel massimo campionato italiano: è il primo giocatore nella storia del Sassuolo capace di segnare 100 gol in Serie A.

