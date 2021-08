4/20

EMPOLI



Logo nuovo, appena rivisitato e che esordirà sulle maglie dell'Empoli in questa stagione, in occasione del secolo di vita festeggiato dal club, che lo presenta così: "Su uno sfondo azzurro risalta l’acronimo E F C, le tre lettere che riportano al primo stemma dell’Empoli degli Anni Venti e che sono state riviste in chiave più moderna. In alto, con un font più attuale, la scritta Empoli FC. In basso, la storica data del 1920, anno di nascita del sodalizio azzurro, il tutto racchiuso da uno scudo".