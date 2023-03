Alcuni perché hanno giocato molto poco (come Ibrahimovic, appena rientrato dal lungo infortunio), altri invece hanno collezionato partite e minuti senza aver ancora lasciato un segno (o almeno in campionato). Abbiamo considerato attaccanti centrali, seconde punte e ali, non i trequartisti o altri centrocampisti. Chi di loro - ordinati per numero di minuti giocati - riuscirà a sbloccarsi a breve?