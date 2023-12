Tre punti d'oro per i bianconeri a Monza, 2-1 strappato all'ultimo respiro. Ancora una vittoria di misura per la squadra di Allegri che, per la sesta volta in campionato, passa di 'corto muso' utilizzando l'espressione cara al proprio allenatore. Nessuno come la Juve in A, ma nei top 5 tornei d'Europa le specialiste sono altre due big… (dati Opta)

