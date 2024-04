Dimarco è affaticato, col Torino tocca a Buchanan

Dopo la vittoria del derby e dello scudetto, l’Inter scende in campo contro il Torino domenica alle ore 12:30. Inzaghi opta per un po’ di turnover: out Acerbi per pubalgia, in difesa c’è De Vrij. Dimarco non si è allenato per affaticamento muscolare al polpaccio destro. Domani andrà in panchina ma non sarà utilizzato. In casa Torino Juric cambia a centrocampo: Ricci torna a disposizione e sostituisce lo squalificato Linetty in coppia con Tameze

