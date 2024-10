11/11

IN QUALI STAGIONI CI SONO STATI PIU' RIGORI? *

Stagione 2017/18: 35 rigori Stagione 2019/20 e 2021/22: 34 rigori Stagione 2024/25: 32 rigori Stagione 2021/21: 26 rigori Stagione 2023/24: 21 rigori

Nel campionato attuale è aumentato il numero di rigori (32) rispetto alle ultime due stagioni (17 e 21), ma non si tratta di un record: nel recente passato abbiamo avuto tre inizi di campionato con più penalty fischiati. Anche i 9 fischiati nell'ultima giornata non sono un primato (10 in una giornata del campionato 2021/22)* dopo le prime 7 giornate (70 partite)