Campione in carica e con un mercato che l'ha visto rafforzarsi ulteriormente. Non è sufficiente, secondo il Supercomputer Opta, per mettere il Napoli in pole position. La squadra di Conte (che per sua stessa ammissione ha come obiettivo quello di "rompere le scatole a Inter, Juve e Milan") è la prima rivale dei nerazzurri ma non la favorita. A sorprendere, però, è il distacco nelle probabilità di vittoria assegnate. Napoli campione al 13,25%, dice Opta. Quasi un terzo di quelle attribuite all'Inter.



Le percentuali secondo Opta Predictor:

Vittoria scudetto: 13,25%

Piazzamento Champions: 52,45%

Piazzamento Europa League: 10,82%