Introduzione
Manca poco all'inizio del campionato di Serie A e come tradizione Opta ripropone il suo modello capace di effettuare previsioni in base a parametri scelti e statisticamente rilevanti. Nello specifico il "Supercomputer" ha calcolato le probabilità di vittoria dello scudetto che hanno tutte le squadre, oltre a quelle di qualificarsi per la Champions o l'Europa League. Con le 20 di A ai nastri di partenza, Opta ha già fatto la sua previsione anche sulla classifica finale. Ecco cosa dice il supercomputer attraverso i suoi dati
Quello che devi sapere
Cos'è l'Opta Predictor
L'Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. Nel caso di un torneo non ancora iniziato (come per la Serie A, in questo caso specifico) il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle diverse squadre
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento e tanto altro
Le partite simulate migliaia di volte
L’Opta Predictor simula migliaia di volte (10mila) lo sviluppo del torneo, con tutte le sue partite in programma, determinando così quante siano le probabilità in percentuale per ogni squadra di vincere o meno i diversi incontri. A questo punto è possibile stilare anche una possibile classifica finale. L’algoritmo poi si aggiorna nel corso del campionato, partita dopo partita, ovviamente, in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre, "apprendendo" dati utili per affinare sempre di più la sua previsione
Il Napoli non è la favorita: cosa dicono le previsioni
Una possibilità, anche infinitesimale, di vincere lo Scudetto, il Supercomputer Opta la concede a tutte le 20 squadre di A. Certo, in alcuni casi si tratterebbe di "miracoli in stile Leicester", ma non ci sono attualmente squadre con lo 0% di possibilità di trionfare. Significa che, tra le 10mila simulazioni ricreate dal computer, ne esiste anche una in cui una neopromossa fa il colpaccio. Passando alle vere favorite, Opta Predictor ne vede una davanti a tutte, con percentuali anche piuttosto sorprendenti se confrontate con quelle delle rivali. Non è il Napoli campione in carica, bensì l'Inter
Inter favorita: scudetto al 36%
La grande favorita per Opta Predictor è l'Inter, con il 36.09% di possibilità di vincere lo scudetto. Dalle simulazioni è emersa una media di 76 punti a fine campionato (il Napoli l'anno scorso lo vinse con 82). Quasi scontato l'obiettivo del piazzamento in Champions.
Le percentuali secondo Opta Predictor:
- Vittoria scudetto: 36,09%
- Piazzamento Champions: 78,25%
- Piazzamento Europa League: 6,75%
Napoli, scudetto "solo" al 13%
Campione in carica e con un mercato che l'ha visto rafforzarsi ulteriormente. Non è sufficiente, secondo il Supercomputer Opta, per mettere il Napoli in pole position. La squadra di Conte (che per sua stessa ammissione ha come obiettivo quello di "rompere le scatole a Inter, Juve e Milan") è la prima rivale dei nerazzurri ma non la favorita. A sorprendere, però, è il distacco nelle probabilità di vittoria assegnate. Napoli campione al 13,25%, dice Opta. Quasi un terzo di quelle attribuite all'Inter.
Le percentuali secondo Opta Predictor:
- Vittoria scudetto: 13,25%
- Piazzamento Champions: 52,45%
- Piazzamento Europa League: 10,82%
Atalanta, stesse possibilità del Napoli
Il cambio in panchina, con la fine dell'era Gasperini, la cessione del capocannoniere Retegui e il "caso Lookman" non preoccupano Opta Predictor, che vede la Dea come una delle principali candidate al titolo anche per quest'anno. Nello specifico, le viene assegnata una probabilità di vittoria quasi identica a quella del Napoli.
Le percentuali secondo Opta Predictor:
- Vittoria scudetto: 13,18%
- Piazzamento Champions: 51,81%
- Piazzamento Europa League: 10,12%
Roma quarta forza
Solo un anno fa Opta Predictor dava lo scudetto alla Roma allo 0,8%. L'avvento di Gasperini ha portato fiducia e adesso le probabilità si sono moltiplicate, rendendo i giallorossi la quarta forza del campionato, secondo il Supercomputer. Con ottime possibilità di tornare in Champions (quasi il 50%).
Le percentuali secondo Opta Predictor:
- Vittoria scudetto: 10,29%
- Piazzamento Champions: 45,92%
- Piazzamento Europa League: 10,33%
Milan, scudetto al 7,46%
Le percentuali secondo Opta Predictor:
- Vittoria scudetto: 7,46%
- Piazzamento Champions: 37,70%
- Piazzamento Europa League: 10,70%
Juventus sullo stesso piano del Milan
Le percentuali secondo Opta Predictor:
- Vittoria scudetto: 7,33%
- Piazzamento Champions: 38,29%
- Piazzamento Europa League: 10,01%
Chi può lottare per un posto in Champions
Praticamente fuori dalla lotta scudetto, secondo le previsioni Opta, ma con buone chance di togliere un posto Champions alle "favorite" già prese in esame. Nella griglia di partenza del Supercomputer, Lazio, Bologna e Fiorentina si piazzano subito dopo, con queste probabilità di vittoria o piazzamento:
LAZIO
- Vittoria scudetto: 4,70%
- Piazzamento Champions: 29,68%
- Piazzamento Europa League: 9,50%
BOLOGNA
- Vittoria scudetto: 3,29%
- Piazzamento Champions: 24,45%
- Piazzamento Europa League: 9,01%
FIORENTINA
- Vittoria scudetto: 2,95%
- Piazzamento Champions: 21,50%
- Piazzamento Europa League: 8,78%
Como e Torino possibili sorprese
Stando alle probabilità di un piazzamento in Europa, Como e Torino rappresentano per Opta le possibili sorprese, in grado di scalzare magari qualche squadra che parte più favorita
COMO
- Vittoria scudetto: 0,43%
- Piazzamento Champions: 4,60%
- Piazzamento Europa League: 2,86%
TORINO
- Vittoria scudetto: 0,41%
- Piazzamento Champions: 4,66%
- Piazzamento Europa League: 2,95%
La classifica finale secondo Opta Predictor
Sulla base delle migliaia di simulazioni fatte, ecco la classifica finale del campionato 2025-2026 secondo Opta. Scudetto all'Inter; retrocesse Pisa, Parma e Lecce
- Inter
- Napoli
- Atalanta
- Roma
- Milan
- Juventus
- Lazio
- Bologna
- Fiorentina
- Como
- Torino
- Genoa
- Udinese
- Cagliari
- Sassuolo
- Cremonese
- Verona
- Pisa
- Parma
- Lecce