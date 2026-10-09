 Chi vince la Serie A? La previsione Scudetto del Supercomputer Opta | Sky Sport
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Serie A, chi vince lo Scudetto per il Supercomputer Opta: le percentuali dopo 5 giornate

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Dopo cinque giornate cambiano gli scenari della Serie A secondo il Supercomputer Opta: dalla corsa Scudetto alle chance Champions, fino alla lotta per non retrocedere. Alcune squadre guadagnano terreno, altre scendono nelle previsioni rispetto all'inizio del campionato. Ecco la simulazione aggiornata, squadra per squadra, con tutte le percentuali

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