Serie A, chi vince lo Scudetto per il Supercomputer Opta: le percentuali dopo 5 giornate
Dopo cinque giornate cambiano gli scenari della Serie A secondo il Supercomputer Opta: dalla corsa Scudetto alle chance Champions, fino alla lotta per non retrocedere. Alcune squadre guadagnano terreno, altre scendono nelle previsioni rispetto all'inizio del campionato. Ecco la simulazione aggiornata, squadra per squadra, con tutte le percentuali
- Il Supercomputer Opta è un modello previsionale che stima le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. In questo caso, il campionato di Serie A al via questo weekend. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle squadre
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento e tanto altro
- L'Opta Predictor simula migliaia di volte lo sviluppo del torneo, con tutte le sue partite in programma, determinando così le probabilità per una squadra di piazzarsi in una determinata posizione in classifica. A questo punto è possibile stilare anche una possibile classifica finale
- L'algoritmo poi si aggiorna nel corso del campionato, partita dopo partita, in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre
- Vittoria dello Scudetto: 45,57% (+10,47 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 88,62%
- Qualificazione alle coppe europee: 96,42%
- Salvezza: 100%
- Retrocessione: 0%
- Posizione finale prevista: 1^ (= rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 22,19% (+9,49 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 74,95%
- Qualificazione alle coppe europee: 89,43%
- Salvezza: 100%
- Retrocessione: 0%
- Posizione finale prevista: 2^ (+1 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 9,41% (-4,19 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 53,34%
- Qualificazione alle coppe europee: 75,42%
- Salvezza: 99,94%
- Retrocessione: 0,06%
- Posizione finale prevista: 3^ (-1 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 8,64% (-2,76 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 51,36%
- Qualificazione alle coppe europee: 74,47%
- Salvezza: 99,90%
- Retrocessione: 0,10%
- Posizione finale prevista: 4^ (= rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 5,54% (+0,14 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 39,98%
- Qualificazione alle coppe europee: 63,41%
- Salvezza: 99,81%
- Retrocessione: 0,19%
- Posizione finale prevista: 5^ (+2 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 3,79% (+1,79 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 31,25%
- Qualificazione alle coppe europee: 55,56%
- Salvezza: 99,82%
- Retrocessione: 0,18%
- Posizione finale prevista: 6^ (+2 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 3% (-4,50 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 28,50%
- Qualificazione alle coppe europee: 52,10%
- Salvezza: 99,52%
- Retrocessione: 0,48%
- Posizione finale prevista: 7^ (-2 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,83% (-5,97 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 11,26%
- Qualificazione alle coppe europee: 26,95%
- Salvezza: 97,71%
- Retrocessione: 2,29%
- Posizione finale prevista: 8^ (-2 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,54% (+0,34 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 7,14%
- Qualificazione alle coppe europee: 18,79%
- Salvezza: 96,74%
- Retrocessione: 3,26%
- Posizione finale prevista: 9^ (+6 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,20% (-0,10 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 2,83%
- Qualificazione alle coppe europee: 9,71%
- Salvezza: 91,98%
- Retrocessione: 8,02%
- Posizione finale prevista: 10^ (+3 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,08% (all'inizio <0,1%)
- Qualificazione in Champions League: 3,16%
- Qualificazione alle coppe europee: 9,81%
- Salvezza: 92,04%
- Retrocessione: 7,96%
- Posizione finale prevista: 11^ (+8 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,05% (-1,15 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 2,40%
- Qualificazione alle coppe europee: 7,86%
- Salvezza: 88,54%
- Retrocessione: 11,46%
- Posizione finale prevista: 12^ (-2 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,06% (-1,84 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 1,85%
- Qualificazione alle coppe europee: 5,97%
- Salvezza: 87,01%
- Retrocessione: 12,99%
- Posizione finale prevista: 13^ (-4 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,08% (-0,72 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 1,41%
- Qualificazione alle coppe europee: 5,29%
- Salvezza: 85,13%
- Retrocessione: 14,87%
- Posizione finale prevista: 14^ (-3 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0% (-0,30 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 1,13%
- Qualificazione alle coppe europee: 4,35%
- Salvezza: 82,64%
- Retrocessione: 17,36%
- Posizione finale prevista: 15^ (-3 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,01% (-0,09 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 0,27%
- Qualificazione alle coppe europee: 1,44%
- Salvezza: 69,40%
- Retrocessione: 30,60%
- Posizione finale prevista: 16^ (+2 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0% (all'inizio <0,1%)
- Qualificazione in Champions League: 0,19%
- Qualificazione alle coppe europee: 1,11%
- Salvezza: 63,73%
- Retrocessione: 36,27%
- Posizione finale prevista: 17^ (+3 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0,01% (-0,09 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 0,22%
- Qualificazione alle coppe europee: 1,05%
- Salvezza: 61,97%
- Retrocessione: 38,03%
- Posizione finale prevista: 18^ (-2 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0% (-0,30 dall'inizio del campionato)
- Qualificazione in Champions League: 0,14%
- Qualificazione alle coppe europee: 0,77%
- Salvezza: 57,21%
- Retrocessione: 42,79%
- Posizione finale prevista: 19^ (-5 rispetto all'inizio del campionato)
- Vittoria dello Scudetto: 0% (all'inizio <0,1%)
- Qualificazione in Champions League: 0%
- Qualificazione alle coppe europee: 0,09%
- Salvezza: 26,91%
- Retrocessione: 73,09%
- Posizione finale prevista: 20^ (-3 rispetto all'inizio del campionato)