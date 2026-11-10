La seconda sosta per le Nazionali impone nuovi bilanci in Serie A, analisi tra le quali è possibile stabilire le squadre più 'ciniche' del campionato. Chi segna di più calciando meno volte in porta? La percentuale di realizzazione premia il Milan davanti alle romane, ma non mancano le sorprese in zona gol. Se Inter e Napoli sono precedute da Monza e Sassuolo, Como e Juventus sono ancora più indietro... (Dati Transfermarkt)

SERIE A, LA CLASSIFICA