È appena iniziata la Serie A 2023/24, ma non mancano i protagonisti tra i nuovi acquisti estivi. Quali sono stati i migliori finora attraverso i numeri? Lo stabiliscono i gol e gli assist registrati in questo avvio di stagione: ecco la classifica di Transfermarkt, dove le reti segnate sono il primo parametro preso in considerazione. A parità di gol realizzati, la posizione superiore premia chi ha servito più assist

