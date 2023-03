Ancora una partita senza gol per Dusan Vlahovic, che contro la Roma è rimasto a secco per la quarta gara consecutiva in campionato. Un momento particolarmente complicato per il giocatore della Juventus, che tra quelli delle big è l'attaccante meno incisivo in questa Serie A. Se si considerano le reti fatte, gli assist, i rigori procurati e gli autogol procurati, infatti, il serbo ha la perentuale di partecipazione ai gol inferiore rispetto a tutti i concorrenti. Ecco la classifica completa