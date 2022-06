1/28 ©IPA/Fotogramma

Romelu Lukaku e Paul Pogba di nuovo in Serie A? È quello che si augurano non solo i tifosi rispettivamente di Inter e Juventus ma anche gli stessi giocatori. Il belga non ha nascosto la sua volontà di tornare in nerazzurro, mentre il francese ha già annunciato l’addio allo United e la sua prossima destinazione potrebbe essere la Juventus