Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Domenica alle 15 al Franchi in campo Fiorentina-Atalanta. Per Palladino, ballottaggio in difesa tra Pongracic-Comuzzo, mentre in attacco confermata la coppia Kean-Gudmundsson. Nell'Atalanta, a centrocampo gioca Pasalic vista la squalifica di Ederson. Davanti la sorpresa è Retegui che ha recuperato e potrebbe giocare con Maldini alternativa nel tridente

