Ufficiale il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku, nuova vita in nerazzurro a partire dal numero di maglia. Dal '9' al '90' per il centravanti belga, scelta condivisa in passato da altri giocatori in Serie A. Presenti alcuni bomber ma anche qualche flop, loro come un'intera famiglia. Li ricordavi tutti? Eccoli in rassegna

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE