Sono i giovani talenti che si stanno ritagliando più spazio sul palcoscenico della Serie A: tra i nati dal 2000 in poi con più minuti in campionato ci sono 6 italiani nella top20; il Verona ne piazza 3 in classifica. Al primo posto un ventunenne già titolare e pezzo pregiato del prossimo mercato (dati Transfermarkt)