Domenica Milan-Atalanta: nella serata in cui i riflettori saranno puntati sull’ex De Ketelaere, ce n’è un altro pronto a rubargli la scena. Mario Pasalic oggi è uno dei punti di forza della Dea, uno di quelli a cui Gasperini difficilmente rinuncia. Ma nel suo passato in rossonero ha lasciato il segno solo come una meteora. Ora i suoi numeri – soprattutto relativi ai gol – da quando è in nerazzurro parlano per lui

