Quanti gol hanno segnato i nuovi arrivi al loro impatto con la Serie A? Quello che ha avuto Kvaratskhelia sul calcio italiano ha pochi precedenti, tanto da aver già fatto meglio, in termini di reti, di un fenomeno come Kakà al suo primo anno italiano. Nella classifica dei migliori marcatori (dal 2000 a oggi) alla loro stagione d'esordio in A, Kvara inizia una rincorsa che, se dovesse proseguire con questa media-gol, lo porterebbe molto in alto...