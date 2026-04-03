L'Italia manca al Mondiale di calcio dal 2014. In questi 12 anni in tanti altri sport sono cresciuti giovani talenti che oggi sono campioni affermati, i volti simbolo dell'Italia sportiva nel mondo. Ma come erano nel 2014? Sinner, Antonelli, Bezzecchi, Brignone, Goggia, Egonu... Ecco le loro foto di dodici anni fa, quando l'Italia di Prandelli veniva presa a morsi da Suarez. C'è chi era ancora bambino, chi sognava in grande e chi lo era già: le loro storie...

LE IMPENSABILI IMPRESE AZZURRE DAL 2014 IN AVANTI