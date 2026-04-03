Da Sinner a Jacobs, com'erano i campioni di oggi all'ultimo Mondiale di calcio dell'Italia
L'Italia manca al Mondiale di calcio dal 2014. In questi 12 anni in tanti altri sport sono cresciuti giovani talenti che oggi sono campioni affermati, i volti simbolo dell'Italia sportiva nel mondo. Ma come erano nel 2014? Sinner, Antonelli, Bezzecchi, Brignone, Goggia, Egonu... Ecco le loro foto di dodici anni fa, quando l'Italia di Prandelli veniva presa a morsi da Suarez. C'è chi era ancora bambino, chi sognava in grande e chi lo era già: le loro storie...
- E' del 24 giugno del 2014 l'ultima partita dell'Italia ai Mondiali di calcio
- La sconfitta per 1-0 contro l'Uruguay con gol di Godin determinò l'eliminazione dal girone dopo la vittoria sull'Inghilterra e la sconfitta con la Costarica
- Fu un match durissimo, caratterizzato dall'ormai famoso episodio del morso di Suarez a Chiellini
- Da quel momento gli azzurri non avrebbero più giocato un match ai Mondiali...
- Anche in quel 2014 l'Italia si era fatta valere eccome in ambito sportivo
- Ai Giochi di Sochi erano arrivate 8 medaglie (2 argenti e 6 bronzi), con Fontana e Zoeggeler protagonisti
- Vincenzo Nibali aveva riportato l'Italia sul gradino più alto del Tour de France 16 anni dopo l'impresa di Pantani
- E poi Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Tony Cairoli e Marco Belinelli, primo italiano a vincere il titolo NBA con gli Spurs
- Se nel 2014 ci sembrava di essere tra i dominatori in ambito sportivo, cosa dovremmo dire adesso?
- Jannik Sinner non ha bisogno di commenti, Kimi Antonelli è in testa al Mondiale di F1 e Marco Bezzecchi a quello di MotoGP
- La spedizione azzurra ai Giochi di Milano-Cortina ha stabilito il record di 30 medaglie, di cui 10 d'oro
- E poi la pallavolo, il movimento tennistico, Brignone e Goggia, l'atletica e il nuoto, tutti sport in cui primeggiamo
- Ecco come erano i protagonisti dello sport italiano di oggi nel 2014
- Tredici anni: è questa l'età della svolta per il fenomeno azzurro del tennis, che lascia lo sci (di cui era campione italiano) per dedicarsi completamente alla racchetta
- Sinner lascia la sua San Candido per andare a caccia del suo sogno a Bordighera: partirà da lì la sua corsa verso il n°1 del mondo e gli Slam
- Nel 2014 Kimi aveva solo 8 anni ma era già un prodigio nei Kart
- Non solo, perché il bolognese bazzicava il paddock di F1 e aveva già in testa il suo sogno, come dimostra il cappellino nella foto...
- Pilota della Mercedes, è attualmente in testa al Mondiale di F1
- La pattinatrice lombarda era già sulla buona strada per diventare l'atleta più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici
- A Sochi 2014, ad appena 24 anni, aveva infatti conquistato un argento e due bronzi
- A quel tempo aveva 'solo' 5 medaglie: ne arriveranno poi altre 9...
- Aveva solo 24 anni la Tigre di La Salle, che fino a quel momento non aveva ancora conquistato una sola vittoria in Coppa del Mondo: il suo palmares vedeva infatti l'argento ai Mondiali del 2011 come unico titolo
- Nel 2014 ai Giochi di Sochi, Fede si è classificata 11^ nella supercombinata e non ha concluso né lo slalom gigante, né lo slalom speciale.
- Negli anni a venire arriveranno due Coppe del mondo generale, cinque di specialità ma anche due ori olimpici e altre tre medaglie ai Giochi
- Nella stagione 2013-2014 una Sofia Goggia appena 22enne entra nella squadra italiana di Coppa del Mondo.
- Dopo aver ottenuto i suoi primi punti in questa competizione con il 7º posto nel supergigante di Beaver Creek, durante la discesa libera di Lake Louise si infortuna al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
- Operata, deve concludere anzitempo la stagione: otterrà la sua prima vittoria nel 2017, a cui ne seguiranno molte altre (campionessa olimpica, quattro Coppe del Mondo di specialità e e due medaglie mondiali)
- A soli 12 anni, il toscano è già un prodigio del tennis nazionale, il cui nome è sulla bocca di tutti
- Gioca per il Circolo Tennis Spezia, dove conosce il coach Simone Tartarini, insieme al quale qualche anno più tardi si trasferisce allo Junior Tennis San Benedetto
- E' in quegli anni che si forma il giocatore capace di vincere la Davis e arrivare in Top-5 del ranking
- Il primo e unico italiano a conquistare l'oro olimpico sui 100 metri, nel 2014 a 22 anni praticava...salto in lungo!
- Già, perché dodici anni fa Jacobs divideva i suoi sforzi tra lungo e la velocità, che poi gli porterà in dote la gloria eterna in quella magica notte di Tokyo 2021
- Il marchigiano è già sulla cresta dell'onda nel 2014, quando ha appena 22 anni ma è già uno dei migliori della sua disciplina
- Vince l'oro ai campionati italiani assoluti di Rovereto con la misura di 2,22 m, mentre è 7° agli Europei di Zurigo con 2,26m
- Pippo quando ha 18 anni è già un uomo-jet del ciclismo azzurro
- Nel 2014 vince infatti sette gare su strada, fra cui il titolo nazionale contro il tempo e la Chrono des Nations di categoria, e il titolo di campione nazionale Juniores di inseguimento individuale
- Sarà due volte campione del mondo a cronometro nel 2020 e nel 2021, vincerà sette tappe al Giro d'Italia e due tappa alla Vuelta
- Su pista vanta un oro, un argento e un bronzo olimpici e detiene il record dell'ora
- Jasmine diventa maggiorenne nel 2014 e muove i primi passi nel tennis che conta
- Vince il torneo di Viserba e raggiunge la prima finale in un 25.000 $ a Telavi in Georgia contro Dar'ja Kasatkina. Chiude l'anno alla posizione 309 del ranking WTA
- In futuro vincerà l'oro olimpico, sarà finalista a Roland Garros e Wimbledon, trionfando sia in singolare che in doppio agli Internazionali d'Italia e trascinando l'Italia al successo in BJK
- Lo sapevate che nel 2014 l'attuale leader del Mondiale di MotoGP è stato uno dei protagonisti di Motorhome - Piloti di famiglia, un docu-reality trasmesso da MTV?
- Bez in quell'anno partecipa al Campionato Italiano Velocità 2014 di Moto3, dove finisce secondo
- Nel 2014 Pecco ha appena 17 anni ed entra a far parte di VR46 Racing, neonato team di proprietà di Valentino Rossi, guidando una KTM RC 250 GP
- Sceglie come numero di gara il 21, Romano Fenati è il suo compagno di box.
- Nel primo Gran Premio stagionale in Qatar riesce ad ottenere i suoi primi punti nella classifica iridata.
- Ottiene come miglior risultato un 4° posto in Francia e termina la stagione al 16º posto con 50 punti. Vincerà 2 Mondiali in MotoGP con Ducati
- Ragazzo prodigio fin dalle prime bracciate con la società vicentina Leosport, Thomas è regolarmente sul gradino più alto del podio in ogni gara a cui partecipa
- Già in quegli anni, appena 13enne, si segnala per la polivalenza, riuscendo a primeggiare a stile libero, dorso, delfino e misti
- In futuro vincerà tra le altre cose una medaglia d'oro, una d'argento e due di bronzo ai Giochi
- Greg a 22 anni è già un fenomeno assoluto nelle sue due distanze in vasca (le acque libere sono soltanto un lontano progetto...)
- In quell'anno vince due ori agli Europei di Berlino negli 800 e nei 1500 sl, poi conquista il titolo anche i Mondiali di Doha in vasca corta
- 7 medaglie conquistate agli Europei di vasca corta a dicembre 2025 e fra le protagoniste più attese degli Europei di quest'estate (che seguiremo in diretta su Sky e in streaming su NOW)
- Nell'estate del 2014 compiva 8 anni, ma aveva già le idee molto chiare...
- L'attuale capitano della Nazionale di rugby è cresciuto con la palla ovale in mano
- E' stato avviato alla disciplina sulle orme del fratello maggiore Pietro, ex nazionale Under-20, ed è cresciuto tra Primavera e S.S. Lazio, squadra con cui ha esordito in A1 nel 2016
- Il 2014 è l'anno in cui la 16enne Paola ottiene la cittadinanza italiana
- In quella stagione entra a far parte della squadra federale del Club Italia, in Serie B1: è quello il suo trampolino di lancio verso l'olimpo della pallavolo
- Il 2014 è l'ultimo anno nelle giovanili di Trento per il 18enne palleggiatore che vincerà tutto con la Nazionale italiana
- E' anche il primo assaggio in Serie A, sempre con Trento, con cui diventerà MVP del campionato l'anno successivo, appena maggiorenne...
- La schiacciatrice nata a Palermo ma ben presto lombarda di adozione, gioca il campionato 2013-14 a Bergamo, club con cui resta per cinque annate dopo la sua esperienza a Villa Cortese
- Myriam si impone anche a livello giovanile in Nazionale, dove esordirà giovanissima nel 2015 ad appena 20 anni: con quella maglia addosso vincerà tutto
- Classe 2001, lo sciatore di Brescia era allora impegnato nelle gare giovanili, in cui già si distingevano talento e velocità
- Il suo esordio in Coppa del Europa sarebbe arrivato quattro anni più tardi, non ancora maggiorenne
- Giovanni vincerà l'argento olimpico nella discesa libera a Milano Cortina 2026, subito dopo i primi successi in Cdm
- Nel 2014 l'azzurro (25 anni) è già uno dei protagonisti della velocità italiana
- Domme ha infatti vinto l'argento mondiale a Schladming 2013 e tre gare di Cdm in discesa
- Non gli va bene ai Giochi di Sochi 2014: Paris si è classificato 11º nella discesa libera, 16º nel supergigante e 18º nella supercombinata.
- In futuro sarà campione del mondo nel supergigante a Are 2019 e vincitore di una Coppa del Mondo nella stessa specialità
- Ai Campionati europei Juniores di biathlon 2014 a Nové Město, Lisa conquista il bronzo nella gara individuale
- Ai Mondiali del 2014, l'azzurra conquista due ori nella categoria Giovani ad appena 19 anni
- Al termine della stessa stagione ha esordito in Coppa del Mondo il 6 dicembre nella sprint di Ostersund (38ª)
- In futuro vincerà la Coppa del Mondo, due Mondiali e l'oro olimpico a Milano-Cortina
- Conosciuta dal grande pubblico per uno spot televisivo che la vedeva protagonista da piccolina insieme alla mamma Fiona May, all’inizio ha praticato danza, nuoto e in particolare ginnastica artistica per otto anni.
- Nell’estate 2015, a 14 anni, ha deciso di provare con l’atletica dopo aver assistito come regalo di compleanno al meeting di Montecarlo insieme alla mamma.
- In carriera è vicecampionessa mondiale indoor a Toruń 2026, vicecampionessa europea a Roma 2024 e vincitrice di due medaglie europee indoor
- Allenata dal padre, il mezzofondista e maratoneta Giuliano Battocletti, ha iniziato a praticare il suo sport nel 2012 a dodici anni presso l'Atletica Valli di Non e Sole
- Il suo palmares: medaglia d’argento nei 10000 metri piani ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campionessa mondiale indoor dei 3000 metri piani a Toruń 2026, vincitrice di due medaglie ai Mondiali di Tokyo 2025 e campionessa europea nei 5000 e nei 10000 metri piani a Roma 2024
- A 16 anni Filippo da Costa Lambro è già un fenomeno della velocità italiana e non solo
- Nel 2014 tutto sembra svanire: ai Giochi olimpici giovanili di Nanchino, durante le batterie dei 200 metri, cade sulla linea d'arrivo rompendosi entrambe le braccia
- Si rialzerà eccome, diventando il primo italiano a correre i 100 metri sotto i 10'' e vincendo lo storico oro nella 4x100 a Tokyio
- Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, in quella stagione il 19enne Simone esplode definitivamente con la prima squadra
- Nell'annata 2014-15 gioca alla grande: vince il premio di Miglior Under-22 della Serie A
- Dal 2022 in NBA, Fontecchio è al momento l'unico italiano a giocare negli States