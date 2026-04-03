 Campioni sport italiano oggi, come erano e cosa facevano nei Mondiali 2014 | Sky Sport
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Da Sinner a Jacobs, com'erano i campioni di oggi all'ultimo Mondiale di calcio dell'Italia

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L'Italia manca al Mondiale di calcio dal 2014. In questi 12 anni in tanti altri sport sono cresciuti giovani talenti che oggi sono campioni affermati, i volti simbolo dell'Italia sportiva nel mondo. Ma come erano nel 2014? Sinner, Antonelli, Bezzecchi, Brignone, Goggia, Egonu... Ecco le loro foto di dodici anni fa, quando l'Italia di Prandelli veniva presa a morsi da Suarez. C'è chi era ancora bambino, chi sognava in grande e chi lo era già: le loro storie...

LE IMPENSABILI IMPRESE AZZURRE DAL 2014 IN AVANTI

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