Da sabato 4 a lunedì 6 aprile, la 31^ giornata di Serie A su Sky e in streaming si NOW con 3 gare in co-esclusiva: Lazio-Parma, Pisa-Torino e Juventus-Genoa. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da sabato 4 a lunedì 6 aprile appuntamento con la trentunesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18.00 in campo Pisa-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Lunedì alle 18 sarà il momento di Juventus-Genoa , su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Mario Giunta insieme a Dario Massara e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi, Paolo Ciarravano e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Stefano De Grandis e Luca Marchegiani. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Luca Tommasini e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini. Lunedì a mezzogiorno nuovo appuntamento con La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta insieme a Michele Padovano, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis. Durante i match delle 20.45, aggiornamenti live dai campi di gioco con Speciale Campo Aperto condotto da Leo Di Bello, con Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara ospiti in studio. Dalle 20 e dalle 22.45 in onda L’Originale. Alessandro Bonan e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Gianluca Di Marzio in collegamento da Madrid.