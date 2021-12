Non solo gli attacchi, anche le difese sono preziose per vincere le partite. Avere un portiere affidabile giova a tutto il reparto e, molto spesso, i 'numeri 1' permettono alle proprie squadre di portare a casa punti molto importanti nei momenti chiave della stagione. Ecco chi sono stati i migliori in Serie A nell'anno solare 2021 per rapporto presenze/gol subiti. La classifica