Chi gioca il calcio più “dispendioso” in Serie A? Un indice di misura per calcolarlo è il numero di chilometri percorsi in media ad ogni partita dalle diverse squadre. Tra quelle che corrono di più si conferma l’Atalanta, che però è “solo” terza. Anche Sarri “spreme” i suoi: ad ogni partita la Lazio corre mediamente 8 km in più dell’ultima di questa particolare classifica (dati Lega Serie A)