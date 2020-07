Quali sono gli attacchi più prolifici, in un singolo campionato, nella storia delle principali cinque leghe europee? Nella top 30 si ripetono spesso le big, dal Manchester City al Real Madrid, ma grazie alla sua stagione da record c'è spazio anche per l'Atalanta in questa speciale classifica. Ecco in che posizione si trova e dove può arrivare prima dell'epilogo della Serie A