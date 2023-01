Un suo gol ha steso l’Inter a San Siro, facendolo accostare ai migliori giovani talenti d’Europa. Prodotto del vivaio dell’Empoli, si ispira ai grandi trequartisti e da piccolo tifava Milan. Il presidente Corsi se lo coccola e per ora non fa un prezzo, ma già lo vede in una big

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI A