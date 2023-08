I granata ripartono dal decimo posto dello scorso anno, con un mercato ancora in fermento dopo l'acquisto di Vlasic. Dai colpi in entrata e in uscita alle maglie per finire al calendario, ecco tutto quello che c'è da sapere sul Torino versione 2023/24 in vista dell'inizio del campionato

LA GUIDA ALLA NUOVA SERIE A, SQUADRA PER SQUADRA