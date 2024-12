Il 2024 si è chiuso. È tempo di bilanci anche per quanto riguarda i bomber attualmente in squadre di Serie A. Nella speciale classifica dell'anno solare spicca la crescita di Marcus Thuram, capocannoniere con 18 gol. Segue Artem Dovbyk che, però, nella prima parte dell'anno ha giocato e segnato (13 reti) per il Girona nella Liga. Sul podio anche Dusan Vlahovic. Ecco la classifica (dati transfermarkt)