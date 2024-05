Era il 28 maggio del 2017 quando Francesco Totti dava l'addio alla Roma e al calcio. Una data storica anche per quello che all'epoca era solo un bambino, e riceveva la fascia del capitano giallorosso in un simbolico passaggio di consegne. Quel bambino è cresciuto e proprio oggi, 7 anni dopo, raggiunge un nuovo traguardo, convocato in prima squadra da De Rossi