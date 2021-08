Tutto sull'Udinese 2021-2022

8/13 ©LaPresse

IL RIGORISTA: ROBERTO PEREYRA



Altra voce che spettava a De Paul, tiratore che aveva trasformato 10 penalty complessivi nelle sue stagioni a Udine. Chi lo sostituirà? Probabilmente dal dischetto vedremo proprio Pereyra, a segno su rigore contro l’Inter nell’ultima giornata. Non è uno specialista Okaka a differenza di Deulofeu e Nestorovski, qualche chance anche per la new entry Samardzic ma non per Pussetto. Da dimenticare l’ultima esecuzione in amichevole contro il Bilje