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Napoli-Osasuna, le pagelle dell'amichevole

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Seconda vittoria nella pre-season del Napoli, che batte 2-1 l'Osasuna. Tra gli azzurri spiccano Politano (autore del gol del vantaggio) e Spinazzola. Bene anche Lucca, che entra dalla panchina e realizza il momentaneo 2-0. Insufficienti Folorunsho e Hojlund, mentre Allegri prende 6,5. Le pagelle di Napoli-Osasuna, a cura di Davide Polizzi

NAPOLI-OSASUNA 2-1, LA CRONACA

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