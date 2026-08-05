Napoli-Osasuna, le pagelle dell'amichevole
Seconda vittoria nella pre-season del Napoli, che batte 2-1 l'Osasuna. Tra gli azzurri spiccano Politano (autore del gol del vantaggio) e Spinazzola. Bene anche Lucca, che entra dalla panchina e realizza il momentaneo 2-0. Insufficienti Folorunsho e Hojlund, mentre Allegri prende 6,5. Le pagelle di Napoli-Osasuna, a cura di Davide Polizzi
- MERET: sv
- DI LORENZO: 6,5
- MARIANUCCI: 6,5
- RRAHMANI: 6,5
- SPINAZZOLA: 7
- ANGUISSA: 6,5
- LOBOTKA: 6,5
- FOLORUNSHO: 5,5
- POLITANO MVP: 7
- HOJLUND: 5,5
- GIOVANE: 6
- MILINKOVIC-SAVIC: 6
- MAZZOCCHI: 6,5
- OBARETIN: 6
- OLIVERA: 6
- VERGARA: 6,5
- LANG: 6
- LUCCA: 6,5
- ALISSON SANTOS: 6,5
- PRISCO: 6
- GAROFALO: 6,5
- BARIDO': 6
ALLENATORE: ALLEGRI, 6,5