L'attaccante 176 giorni fa esordiva contro l'Udinese, prossima avversaria della Juve in Serie A: in mezzo le prime volte da titolare, i primi gol, col club e anche nella Nazionale turca di Montella. La linea verde della Juve è confermata anche dalle percentuali d'età: nel 2018 erano gli over 30 a giocare più spesso. Oggi sono quelli tra 21 e 25 anni. Juve-Udinese è live lunedì 12 febbraio su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

