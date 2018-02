D'Elia decide l'anticipo: Cremonese-Bari 0-1

Il secondo tempo

La ripresa vede subito la Cremonese proiettata in avanti, con le iniziative di Scappini e Brighenti che tengono in apprensione la difesa biancorossa, con Gyomber spesso in difficoltà. In particolare nel gioco aereo, dove superano sempre gli avversari. Proprio Scappini testa i riflessi di Micai al 52’ con un tiro sul primo palo, ma il portiere risponde presente. Il Bari non riesce ad uscire dalla propria metà campo e Grosso prova a dare la scossa, togliendo Henderson e inserendo Brienza, al suo sedicesimo ingresso in campo dalla panchina in stagione e dopo pochi secondi il numero 10 dei pugliesi prova subito a lasciare il segno: al 58’ calcia da quasi 30 metri, e il suo sinistro destinato all’incrocio viene parato da un attento Ujkani. La risposta di Tesser è Scamacca, che rileva Brighenti all’ora di gioco. La squadra di Grosso trova il vantaggio in modo improvviso al 64’: Sabelli guadagna la fascia destra, il suo cross viene messo fuori dalla difesa; D’Elia raccoglie al limite e scarica un destro di controbalzo che lascia il portiere immobile. La Cremonese per qualche minuto accusa il colpo, poi ricomincia a spingere. Al 75’ sfiora il pari con Pesce, che calcia dal limite ma la sua conclusione colpisce il palo e Micai può bloccare agevolmente. Si esalta, il portiere, pochi minuti dopo quando Scappini stacca bene di testa in area, ma una gran parata nega il pareggio. Ancora l’attaccante ha un’opportunità allo scadere, quando prova a correggere la rovesciata di Scamacca verso la porta, ma il pallone termina a lato. Gli ingressi di Cavion e Gomez non sortiscono gli effetti sperati, per i grigiorossi, che dopo cinque minuti di recupero si arrendono al Bari.