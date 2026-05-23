Fabio Caserta ha mantenuto la sua promessa. Dopo la salvezza conquistata in extremis in serie B con l'Empoli è partito per il Cammino di Santiago e sui propri social ha mostrato le foto della sua avventura che si è completata a Santiago di Compostela

Sulle orme di Checco Zalone e del suo ultimo successo cinematografico "Buen Camino" Fabio Caserta aveva avvisato i dirigenti dell'Empoli prima della sua ultima partita contro il Monza, che sarebbe partito per il Cammino di Santiago. Il gol di Shpendi al 91' della partita finale ha permesso a Caserta di festeggiare la salvezza senza passare dal playout. Subito dopo la partenza per la Galizia: "Volevo fare il cammino di Santiago da solo, avevo fatto questo fioretto parlando con qualcuno. Ero stato in silenzio per scaramanzia, ma adesso posso parlare” aveva detto negli spogliatoi di Monza e adesso ha voluto immortalare la sua impresa in attesa di incontrare il presidente Corsi e capire se ci sono le condizioni per proseguire la sua avventura sulla panchina dei toscani