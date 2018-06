FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (4-3-2-1): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Ghanoré, Jajalo, Murawski; Trajkovski, Coronado; La Gumina.

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano, Stulac, Pinato, Garofalo; Marsura, Geijo

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Primo play-off in Serie B, da allenatori, sia per Roberto Stellone che per Filippo Inzaghi. Nel caso di Stellone allenatore si ricorda la partecipazione alla post-season della I Divisione 2013/14, quando condusse in B il Frosinone, vincendo la finalissima contro il Lecce, 1-1 all’andata a “Via del Mare”, 3-1 dopo over-time nel ritorno al “Matusa”, dopo che in semifinale aveva eliminato il Pisa (0-0 esterno e 2-1 casalingo). Impresa storica quella a cui è chiamato oggi il Venezia a Palermo, anche a livello di statistica, vedendo i precedenti nei playoff di Lega B: nei 6 casi passati in cui una gara di andata si è chiusa 1-1, solo una volta – artefice il Torino 2009/10 in semifinale – la squadra che ha giocato fuori casa il ritorno si è qualificata: i granata vinsero 2-1 sul Sassuolo, a Modena, staccando il pass per la finale, che poi avrebbero perduto dal Brescia. Negli altri 5 casi qualificate le squadre di casa: il Torino sul Cesena nella semifinale 2005/06, il Brescia sull’Empoli nella semifinale 2008/09, l’Empoli sul Novara ed il Livorno sul Brescia nelle semifinali 2012/13, infine il Livorno nella finalissima contro l’Empoli sempre nel 2012/13. Nella rosa 2017/18 del Palermo – prima della semifinale di andata di mercoledì scorso al "Penzo" - esistevano 5 giocatori che vantavano esperienze ai play-off di Serie B: record-man Andrea Rispoli, 3 partecipazioni con Brescia 2008/09 – battuto in finale dal Livorno -, 2009/10 promosso in A vincendo la finalissima sul Torino - e Sampdoria 2011/12 – promosso in A dopo la doppia finale contro il Varese -, con 12 presenze totali - ed 1 rete segnata -, pluripresente del torneo alla pari di Andrea Caracciolo, da stasera primatista in solitario se giocasse anche solo un minuto; 2 le partecipazioni per Alberto Pomini (4 presenze totali, sempre con il Sassuolo, di cui 2 nel 2009/10 - fuori in semifinale dal Torino - e 2 nel 2011/12 - eliminato dalla Sampdoria in semifinale); 1 partecipazione a testa per Igor Coronado (4 presenze ed 1 gol nel Trapani 2015/16, che perse in finale dal Pescara); Eddy Gnahorè (1 presenza senza gol nel Perugia 2016/17, eliminato in semifinale dal Benevento), Michel Morganella (3 presenze senza gol nel Novara 2010/11, promosso in A dopo doppia finale contro il Padova, 0-0 esterno e 2-0 al “Piola”), Aljaz Struna (4 presenze senza gol nel Carpi 2016/17, sconfitto in finale dal Benevento). Nella rosa 2017/18 del Venezia - prima del turno preliminare vinto 3-0 sul Perugia domenica 3 giugno - già 4 giocatori vantavano esperienze ai play-off di Serie B: recordman Agostino Garofalo, che li ha giocati 4 volte per complessive 7 presenze senza reti (2 con il Grosseto 2008/09, eliminato in semifinale dal Livorno; 2 con il Torino 2009/10, sconfitto in finale dal Brescia; 2 con il Modena nel 2013/14, fuori in semifinale per mano del Cesena; infine 1 con il Novara 2015/16, uscito in semifinale contro il Pescara). Una partecipazione a testa per Matteo Bruscagin (1 presenza senza reti con il Latina 2013/14, sconfitto nella doppia finale per 1-2 dal Cesena), Nicholas Frey (2 presenze senza gol nel Modena 2005/06, eliminato in semifinale dal Mantova), Gianluca Litteri (1 presenza senza reti nel Cittadella 2016/17, fuori al preliminare dal Carpi). Nel turno preliminare 2017/18 il Venezia ha “strapazzato” 3-0 il Perugia, stabilendo quella che è stata la massima vittoria in un preliminare dei playoff cadetti, da quando esiste l’attuale formula: il precedente 3-0 era stato centrato dal Bari a Crotone il 3 giugno 2014. Il Palermo cerca oggi il pass per la finalissima dei playoff cadetti, dopo l’1-1 dell’andata a Venezia. Sarebbe il modo migliore per festeggiare il compleanno del patron del club di Viale del Fante, che ieri - 9 giugno - ha tagliato il traguardo delle 77 candeline sulla torta di compleanno. Palermo in serie utile al "Barbera" da 8 match consecutivi, con bilancio rosanero di 4 successi ed altrettanti pareggi. L’ultima sconfitta interna dei siciliani risale all’1-2 subito dal Foggia, in data 12 febbraio scorso. In Venezia-Palermo saranno di fronte la terza e la seconda difesa più solida della Lega B 2017/18, al termine della regular season: 42 i gol subiti dai lagunari, 39 dai siciliani. Meglio di loro il Parma, con sole 37 reti incassate. Il Palermo ha trovato nel finale di stagione i gol di Antonino La Gumina, autore di 4 delle ultime 6 reti rosanero in regular season, ma anche – allargando i dati - di 8 degli ultimi 21 firmati dai siciliani. Prima della performance finale, da marzo in avanti, La Gumina aveva segnato un solo gol, nell’1-1 casalingo contro il Parma dell’ 8 ottobre scorso. Il Venezia è la formazione della Lega B 2017/18 che ha subito meno ammonizioni: 66 in 42 giornate. A ruota segue il Palermo, con 70 cartellini gialli rimediati al termine della regular season. Secondo confronto tecnico fra Roberto Stellone e Filippo Inzaghi. L’unico precedente è relativo al match di andata, pareggiato per 1-1 a Venezia, lo scorso 6 giugno. Da giocatori i due si sono incrociati 3 volte, con 2 successi per Inzaghi (Napoli-Juventus 1-3 coppa Italia 1999/00 - con una delle 3 reti bianconere firmata dall’attuale coach del Venezia - e Napoli-Juventus 1-2 serie A 2000/01 con la rete azzurra di Stellone) ed 1 pareggio (Milan-Torino 0-0 serie A 2006/07). Seconda volta da allenatore per Roberto Stellone contro il Venezia: anche in questo caso l’unico precedente fa riferimento al pareggio per 1-1 della partita di andata del playoff cadetto, 4 giorni fa. Il coach rosanero, da giocatore, mai ha sconfitto su 3 incroci gli arancioneroverdi, collezionando 2 pareggi (Venezia-Lucchese 0-0 nella B 1998/99 e Napoli-Venezia 1-1 nella B 2002/03 con gol azzurro firmato dall’attuale coach rosanero) ed 1 successo lagunare (Venezia-Napoli 2-1, B 2002/03). Filippo Inzaghi affronta per la sesta volta, da tecnico, il Palermo in partite ufficiali. Il bilancio è di 2 vittorie per il coach arancioneroverde, altrettanti pareggi ed 1 affermazione rosanero. Il Venezia non segna a Palermo da 188’: ultima rete firmata Paolo Poggi al 72’ di Palermo-Venezia 0-2 del 10 novembre 2002, in serie B: da allora si contano i residui 18’ di quella gara e le intere della B 2003/04 (4-0 rosanero) e di quest’anno (0-0). Nei 24 precedenti ufficiali in Sicilia, Venezia vittorioso 3 volte, sempre in serie B, nelle stagioni 1964/65, 1965/66 e 2002/03.