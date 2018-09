Non è una prima assoluta in Italia. Un percorso simile lo aveva infatti intrapreso il Frosinone. La società ciociara raccolse, tra il 2017 e il 2018, un milione e mezzo di euro investiti in opere accessorie per lo stadio Stirpe.

Adesso tocca al Pescara. "L'obiettivo di questa iniziativa - ha spiegato il presidente biancazzurro Sebastiani - è quello di creare infrastrutture, come campi da calcio, spogliatoi, palestre e campus, ma anche altri progetti che riguardano il Pescara Lab e il potenziamento dell'area scouting, per dare modo ai nostri ragazzi di fare attività e alla nostra società di crescere. Questo è l'obiettivo con i Bond che abbiamo messo a disposizione di tutti: dei nostri tifosi, degli sponsor, dagli imprenditori e di tutti quelli che credono in noi e nel Pescara. I primi giorni di pre-iscrizione hanno visto tante adesioni anche da fuori Abruzzo e questo ci fa essere ottimisti".