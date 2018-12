PALERMO-LIVORNO 1-1

Fischio finale al Barbera! Solo un pareggio nel testacoda per i rosanero: Raicevic risponde a Moreo, Stellone è imbattuto da 10 turni ma non allunga su Lecce e Pescara. Sono 30 i punti in classifica per la capolista, 10 invece per gli uomini di Breda che agguantano il Carpi all'ultimo posto della Serie B