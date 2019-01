Il Lecce vince in casa della Salernitana 2-1 e balza al terzo posto virtuale, a un punto dal Brescia e a tre dalla capolista Palermo. Agli uomini di Liverani bastano i gol nel primo tempo di Mancuso e Palombi per uscire con i tre punti dall’Arechi. I granata provano a riaprire il match nel finale con il brasiliano André Anderson, senza esito.

La partita

Ritmo forsennato in avvio della squadra di Fabio Liverani, che si porta avanti dopo 4’ con una conclusione dai 20 metri di Mancosu che sorprende un non perfetto Micai. Poi sale in cattedra l’ex pupillo di Zdenek Zeman ai tempi della Roma, Panagiotis Tachtsidis: al 20’ il greco taglia a fette la difesa granata con un passaggio filtrante per Palombi, bravo ad anticipare di punta Micai e a raddoppiare. La reazione della Salernitana è tutta nella velocità e nella freschezza atletica del gambiano Lamin Jallow, che però non trova la porta in un paio di occasioni. Nella ripresa il Lecce sembra in controllo e crea almeno tre palle gol per chiudere i conti prima del guizzo in area di André Anderson al 72', che fa venire i brividi a Liverani negli ultimi minuti. Gli assalti granata però non producono ulteriori pericoli. Il Lecce manda un messaggio agli avversari diretti: per la promozione diretta ci sono anche Mancosu e compagni.