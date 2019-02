Il primo posticipo della 26^ giornata di Serie B va in scena al Penzo, teatro del confronto tra Zenga e Nesta separati da 6 punti in classifica. Veneti lontani 4 turni dall'ultimo successo e frenati dal peggiore attacco del campionato, umbri senza mezze misure ma vittoriosi in trasferta a Carpi ed Ascoli. Weekend amaro per entrambe con gli stop targati Livorno e Cosenza. La sblocca Sadiq in avvio, Gabriel para il rigore calciato da Bocalon. Segre pareggia prima delle reti di Verre e Melchiorri

