PESCARA-COSENZA 1-1

53' Tutino (C), 57' Scognamiglio (P)

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Perrotta; Memushaj, Bruno, Crecco (90' Melegoni); Marras, Monachello (73' Del Sole), Antonucci (46' Bellini). All: Pillon.

COSENZA (3-5-2): Perina (68' Saracco); Hristov, Dermaku, Legittimo; Bittante (87' Izco), Mungo, Bruccini, Sciaudone, D'Orazio; Litteri (62' Maniero), Tutino. All: Braglia.

Ammoniti: Monachello (P), Bittante (C), Bellini (P)

La prima partita della 29^ giornata di Serie B consegna un pareggio tra Pescara e Cosenza. All'Adriatico meglio gli ospiti nel primo tempo: Litteri segna ma Illuzzi annulla per un fallo dell'attaccante su Perrotta. Gli ospiti protestano per un tocco di mano di Gravillon in area pescarese, poi Sciaudone sciupa da ottima posizione nel finale di primo tempo. Pescara che è tutto nei tentativi dal limite di Antonucci e Monachello. All'inizio del secondo tempo la partita si infiamma: al 53' Tutino porta in vantaggio il Cosenza approfittando di un'indecisione di Fiorillo, quattro minuti dopo la testa di Scognamiglio firma l'1-1 irrompendo su punizione di Memushaj (rete numero 17 in stagione per il Pescara sugli sviluppi di un calcio piazzato). Braglia prova a cambiare inserendo Maniero, Pillon si gioca la carta Del Sole. Le squadre non hanno però la forza per farsi male. Con il pareggio, il Pescara sale a quota 45 punti e aggancia al terzo posto il Verona, mentre il Cosenza tiene a distanza la zona rossa ed è decimo con 34 punti.