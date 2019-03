LIVORNO-SALERNITANA

Chiude il programma delle partite delle ore 15.00 la sfida all’Ardenza, confronto tra avversarie separate da 7 lunghezze in classifica. Momento positivo per il Livorno (sestultimo con 27 punti), reduce dai 4 punti raccolti contro Benevento ed Ascoli riemergendo dai bassifondi della graduatoria: Breda cerca continuità in casa dinanzi alla Salernitana (10^ a quota 34) viceversa battuta da Perugia e Crotone negli ultimi 180 minuti. Vietato sbagliare per Gregucci sospeso tra il sogno playoff e il baratro playout, tuttavia i granata da trasferta hanno vinto solo a Palermo ed Ascoli in stagione. All’andata la spuntò 3-1 la Salernitana ma in panchina sedevano Colantuono e Lucarelli