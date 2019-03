Crotone-Lecce 2-2: gol e spettacolo allo Scida

Obiettivi opposti per le squadre che allo Scida chiudono la 29esima giornata di Serie B: il Crotone ha bisogno di punti preziosi per risalire dal fondo della classifica (è terz'ultimo a quota 26), mentre il Lecce punta a vincere mantenere vivo il sogno della promozione diretta in Serie A. Ne esce un match di alta intensità soprattutto nel primo tempo, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte, e un risultato che accontenta soprattutto i padroni di casa.

Grande furore in avvio: a sbloccare la partita è dopo appena 5' uno dei recenti protagonisti della squadra di Stroppa, Simy, autore degli ultimi 4 gol del Crotone. Al suo colpo di testa praticamente perfetto risponde dopo appena 4 minuti Tabanelli su assist di Tachtsidis, sempre di testa. E' un'incornata anche quella di Mancosu, che al 25' ritrova il gol dopo 2 mesi di digiuno: Cordaz, che 1 minuto prima con una parata strepitosa ha evitato il 2-1 di Falco, questa volta non può opporsi. Troppo disattenta la difesa del Crotone, che lascia Mancosu libero di staccare.

Il ritmo rallenta inevitabilmente nella ripresa, per riaccendersi negli ultimi 20 minuti. Calderoni si perde Benali, che col piatto trova i tempi giusti di inserimento firmando il proprio secondo gol stagionale in campionato. E' una batosta per il Lecce, che rischia di crollare: a 5' dal termine solo un miracolo di Marino può evitare il 3-2 di Kargbo. Al 96' arriva il fischio finale: il Crotone con una rimonta d'orgoglio raggiunge il Foggia al terz'ultimo posto con 27 punti. Lascia lo Scida con qualche rimpianto il Lecce, che sabato prossimo dovrà recuperare la partita sospesa il 1 febbraio contro l'Ascoli: seconda chance importante per avvicinarsi alla Serie A.