BENEVENTO-CITTADELLA 0-3

35' Diaw, 44' Panico, 54' Moncini

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia (65' Asencio); Tello, Viola, Bandinelli (55' Buonaiuto); Ricci (46' Improta); Insigne, Coda. Allenatore: Bucchi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli (80' Cancellotti), Adorni, Frare, Rizzo (75' Camigliano); Siega, Iori, Branca; Panico; Moncini (65' Scappini), Diaw. Allenatore: Venturato.

Ammoniti: Adorni (C), Panico (C), Branca (C), Paleari (C), Insigne (B), Diaw (C), Caldirola (B)