Primi 45' a ritmi alti al Bentegodi, con tanti falli e ben tre ammoniti nel giro dei primi 15'. Avvio positivo per il Cittadella, aggressivo e coraggioso nei primi istanti di gara. Poi la rete al 27' di Zaccagni, che batte un Paleari già provvidenziale in un paio di occasioni. Dopo la rete del vantaggio padroni di casa quasi dominanti, con due occasioni nette per Di Gaudio, che però non riesce a concretizzare. Al Verona serve ancora un gol per la A, mentre il Cittadella deve difendere le due reti di vantaggio dell'andata.