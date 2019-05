Le squadre che disputeranno i play-out di B , Salernitana e Venezia, le avevano indirettamente già decise prima il parere del Collegio di Garanzia del CONI e poi la sentenza della Corte d’Appello Federale che ha salvato il Palermo della serie C. Ora ci sono anche le date. Andata a Salerno il 5 Giugno, ritorno a Venezia il 9. La Federcalcio ha chiesto tempi rapidi, la Lega di B ha eseguito. Parola solo al campo quindi? Guai a darlo per scontato Impossibile escludere ulteriori colpi di scena. I precedenti insegnano. Lotito non parla ma studia con i suoi legali se ci siano gli estremi per un eventuale ricorso, i giocatori delle due squadre valutano varie forme di protesta: la più clamorosa quella di non scendere addirittura in campo. Da qui alla prossima settimana meglio non avere troppe certezze.

Il monito di Gravina

Il Presidente della Federcalcio Gravina osserva e avvisa: "Se io mi devo aspettare sorprese se le devono aspettare anche loro. Per me si gioca il 5 e il 9. Se questo non avverrà ci sono tutte le modalità perché io dia certezze al sistema". Tradotto: Lega di B commissariata, sconfitta a tavolino per entrambe e pesanti penalizzazioni. Si arriverà davvero a tanto?