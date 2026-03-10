Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sampdoria, per Foti e Gregucci 10 giornate di squalifica. Inibizione a Manfredi

Serie B

Il Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, entrambi ormai esonerati dalla Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare "nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore". La sanzione è motivata dal fatto che Foti avrebbe esercitato la funzione di allenatore della prima squadra pur non avendo l’abilitazione Uefa Pro. Due mesi anche al presidente Manfredi

Dopo il danno anche la beffa. Dall’esonero alla squalifica, che scatterà quando però torneranno in panchina. Salvatore Foti e Angelo Gregucci dopo l’addio alla Samp, che è seguita alla sconfitta di Frosinone, hanno ricevuto oggi anche la sanzione del Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento della FIGC per le presunte irregolarità sulla panchina della Samp. Era stato contestato il fatto che Foti (senza patentino) di fatto fosse il primo allenatore e che la Sampdoria avesse aggirato la questione mettendo Gregucci come primo. Ecco il comunicato ufficiale:

 

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • - al sig. Salvatore Foti, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore;
  • - al sig. Angelo Adamo Gregucci, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore;
  • - al sig. Jesper Fredberg, mesi 2 (due) di inibizione;
  • - al sig. Matteo Manfredi, mesi 2 (due) di inibizione;
  • - alla società UC Sampdoria Spa, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/23
Serie B

Il Pescara ci crede, 'poker' salvezza al Bari

La 30^ giornata si chiude con il 4-0 del Pescara sul Bari. Non molla il Palermo, i rosanero vincono a Carrara e restano in scia del Frosinone che batte 3-0 la Samp. Blucerchiati raggiunti dal Mantova. Il Catanzaro vince 3-2 con l'Empoli. Sabato lo Spezia ha battuto il Monza 4-2. Ne approfitta il Venezia, che supera la Reggiana e sale in testa. Vittorie per Entella e Avellino. Senza reti Modena-Cesena. Qui risultati e classifica  TUTTI I CAMBI IN PANCHINA IN SERIE B 

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie B: Altre Notizie

Samp, a Foti e Gregucci 10 giornate di squalifica

Serie B

Il Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti,...

Rocchi insultato durante Carrarese-Catanzaro

l'episodio

Il Catanzaro pareggia al 94' contro la Carrarese con un rigore fatto ribattere per invasione in...

Insigne: "Al Napoli sarei andato anche gratis"

PESCARA

Le parole dell'attaccante del Pescara durante la conferenza stampa di presentazione: "Napoli? C'è...

De Laurentiis: "Due realtà interessate al Bari"

LA CONFERENZA

Torna a parlare il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. Tanti i temi affrontati in conferenza...

Juve Stabia, disposta amministrazione controllata

Serie B

È stata disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia a causa di presunte...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE