Il Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, entrambi ormai esonerati dalla Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare "nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore". La sanzione è motivata dal fatto che Foti avrebbe esercitato la funzione di allenatore della prima squadra pur non avendo l’abilitazione Uefa Pro. Due mesi anche al presidente Manfredi

Dopo il danno anche la beffa. Dall’esonero alla squalifica, che scatterà quando però torneranno in panchina. Salvatore Foti e Angelo Gregucci dopo l’addio alla Samp, che è seguita alla sconfitta di Frosinone, hanno ricevuto oggi anche la sanzione del Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento della FIGC per le presunte irregolarità sulla panchina della Samp. Era stato contestato il fatto che Foti (senza patentino) di fatto fosse il primo allenatore e che la Sampdoria avesse aggirato la questione mettendo Gregucci come primo. Ecco il comunicato ufficiale:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: