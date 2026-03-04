Rocchi aggredito verbalmente durante Carrarese-Catanzaro di Serie B

Il Catanzaro pareggia al 94' contro la Carrarese con un rigore fatto ribattere per invasione in area. In tribuna si scatena la protesta nei confronti del designatore degli arbitri, presente allo stadio e aggredito verbalmente. Rocchi è uscito tra gli insulti e scortato dalle forze dell'ordine, che hanno impedito il contatto con i tifosi

Finale caotico allo Stadio dei Marmi di Carrara e non solo in campo, col Catanzaro che ha pareggiato 3-3 contro i padroni di casa della Carrarese con un rigore allo scadere di Pittarello. Un penalty (inizialmente sbagliato) fatto ribattere per invasione in area e che ha scatenato le proteste dei tifosi locali sugli spalti, dove era presente il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, in tribuna per seguire l'operato del direttore di gara Federico Dionisi e dei suoi collaboratori. Rocchi, come si vede in un video che sta facendo il giro del web (guardalo qui sotto), è stato aggredito verbalmente e ha lasciato lo stadio tra gli insulti, scortato da diversi agenti che hanno evitato che il responsabile della CAN venisse a contatto con i tifosi.