La Salernitana resta in B e ringrazia Micai, ma soprattutto Lotito. E il retroscena l'ha svelato proprio il presidente, intervenuto in sala stampa per commentare la vittoria.

Micai sarebbe dovuto uscire all'intervallo a causa di un giramento di testa, Menichini aveva già pronta la sostituzione, era tutto scritto. Tranne l'intervento di Lotito.

Il patron dei granata e della Lazio è sceso negli spogliatoi all'intervallo bloccando tutto: "Gli ho detto che ci avrebbe fatto vincere la partita". Così è stato. Micai blocca il rigore di Bentivoglio e la Salernitana resta in Serie B, condannando Cosmi e il suo Venezia alla retrocessione in C. Menichini ha confermato la versione del presidente: "Lotito è entrato nello spogliatoio mentre al giocatore girava la testa e non se la sentiva di proseguire. Io avevo preparato la sostituzione, mentre il presidente ha chiesto dei sali minerali per Micai e gli ha detto di continuare a giocare. Poi sappiamo com'è andata a finire".

Lotito: "Abbiamo vinto contro tutto e tutti"

Continua Lotito: "Tutti hanno provato a mandare in C la Salernitana. La sofferenza è arrivata perché questa squadra era stata costruita per i playoff, compromessi da un blackout generato da un ambiente ostile che ha minato la serenità attorno alla squadra".



E ancora: "Questa è una battaglia vinta dalla società, dallo staff, dalla squadra, da tutti. Lo dimostra il sacrificio che abbiamo visto oggi. Si ripartirà con una nuova stagione, memori di questa situazione. Mi auguro che chi ha messo in atto queste iniziative la smetta, altrimenti ognuno si regolerà. Io ho investito molto, ma i giocatori della Lazio non vogliono più venire in prestito a Salerno perché sentono un clima non favorevole”.

Conclude Lotito: "La Salernitana è una squadra di qualità mortificata dall’ambiente che la circonda. Io ho affidato la squadra a un allenatore che ha riportato serenità. Il problema di questo paese è che ogni volta che qualcuno prova a fare qualcosa dicono che dietro ci sono gli interessi, specie se ti chiami Lotito. E' ora di finirla con questa storia".