Dopo aver ottenuto la promozione in Serie B battendo il Piacenza nell'ultimo atto della stagione di Serie C, il Trapani cambia proprietà. Nel pomeriggio a Roma è stato firmato il passaggio della società al Gruppo Heller, con a capo Giorgio Heller che sarà il nuovo presidente del Trapani: il club siciliano potrà così iscriversi regolarmente al prossimo campionato di Serie B.

Operazione da un milione di euro, con un bonus di 580.000 euro in caso di promozione in Serie A. All'inizio della prossima settimana, probabilmente entro mercoledì, verrà stabilito il nuovo organigramma: ad oggi l'unica certezza è che Giorgio Heller ricoprirà la carica di presidente. Anche un gruppo di tifosi del Trapani, partito in nottata dalla Sicilia, era presente sotto gli uffici presso i quali è stato sancito il cambio di proprietà: una dozzina di tifosi circa, con i quali poi Heller ha scattato una foto.

Il comunicato del Trapani

Successivamente è arrivata anche la comunicazione ufficiale sul sito del Trapani, con ulteriori dettagli: "Si comunica che oggi pomeriggio presso lo studio del notaio Barbara Galea a Roma è stata definita la cessione del 100 per cento della proprietà della Società Trapani Calcio dalla F.M.Service srl, rappresentata dall’amministratore unico Maurizio De Simone, ad una cordata di imprenditori, intervenuta per il tramite del dottor Giorgio Heller. La nuova proprietà del Trapani Calcio, che sarà presente già domani a Trapani, è al lavoro per l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di serie B, a partire dalla fideiussione, già definita con Assicurazioni Generali. Concluse tutte le operazioni urgenti per garantire l’iscrizione del Trapani Calcio al campionato la nuova proprietà sarà presentata alla stampa ed ai tifosi".